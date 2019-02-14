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Kayıp balıkçıyı arama çalışmalarına rüzgar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 14:11 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de önceki sabah kayıkla balık avına çıktığı Manyas Gölü'nde en son ağ toplarken görülen Birol Dayı'yı (43) arama çalışmalarına bugün yeniden başlandı.

Kayıp balıkçıyı arama çalışmalarına rüzgar engeli

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'de önceki sabah kayıkla balık avına çıktığı Manyas Gölü'nde en son ağ toplarken görülen Birol Dayı'yı (43) arama çalışmalarına bugün yeniden başlandı. Ancak arama çalışmalarına dün olduğu gibi, bugün de şiddetli rüzgar nedeniyle ara verildiği bildirildi. Bugün arama çalışmalarına katılmak üzere göle gelen Balıkesir İtfaiyesi ve AKUT ekiplerinin yanı sıra Çanakkale’den sevk edilen dalgıç polisler botlarla göle açıldı ancak şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler kıyıya döndü.
Manyas İlçesi kırsal Kocagöl Mahallesi'nde oturan Birol Dayı'nın da aralarında bulunduğu balıkçılar, 4 kayıkla, önceki gün saat 09.00 sıralarında Manyas Gölü'ne balık avına çıktı. 3 kayık bir süre sonra geri döndü. En son ağ toplarken diğer kayıktaki balıkçılar tarafından görülen Birol Dayı ise dönmedi. Saat 15.00 sıralarında jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AKUT ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gece saatlerine kadar süren arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Şiddetli rüzgar da çıkınca çalışmalara ara verildi. Arama çalışmalarına Çanakkale’den sevk edilen dalgıç polislerin de katılımıyla bugün yeniden başlandı. Ancak botlarla açılan ekipler şiddetli rüzgar nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı ve çalışmalara ara verildi. Kayıp balıkçının henüz izine rastlanmadı.

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Kayıp balıkçıyı arama çalışmalarına rüzgar engeliKayıp balıkçıyı arama çalışmalarına rüzgar engeli

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