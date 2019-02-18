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Kayıp balıkçıyı arama çalışmalarında 6'ncı gün

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 12:30 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de, salı sabahı kayıkla balık avına çıktığı Manyas Gölü'nde en son ağ toplarken, görülen Birol Dayı'yı (43) arama çalışmalarına 6'ncı günde devam edildi.

Kayıp balıkçıyı arama çalışmalarında 6'ncı gün

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'de, salı sabahı kayıkla balık avına çıktığı Manyas Gölü'nde en son ağ toplarken, görülen Birol Dayı'yı (43) arama çalışmalarına 6'ncı günde devam edildi. Havanın soğuk olması nedeniyle çalışmalara sık sık ara verip, ısınmak için kıyaya gelen ekipler, 6 metre derinlikteki gölde su sıcaklığının 5- 6 derece olmasının aramaları güçleştirdiğini söyledi.
Manyas ilçesi kırsal Kocagöl Mahallesi'nde oturan Birol Dayı'nın da aralarında bulunduğu balıkçılar, 4 kayıkla 12 Şubat Salı günü saat 09.00 sıralarında, Manyas Gölü'ne balık avına çıktı. Ava çıkılan 3 kayıkla bir süre sonra geri dönüldü. En son ağ toplarken, diğer kayıktaki balıkçılar tarafından görülen Birol Dayı ise dönmedi. Aynı gün saat 15.00 sıralarında jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma, AKUT ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gece saatlerine kadar süren arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Birol Dayı için 16 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilen arama çalışmalarında, kayıp balıkçının kayığı bulundu. Ekiplerin olumsuz hava koşullarındaki tüm çabalarına rağmen Dayı'ya ulaşılamadı. Kayıp balıkçının arkadaşları ise dün bölgeye gelerek, bulunan kayığın yanında Birol Dayı'ya ait ağları toplayıp, arama yapacak dalgıçlar için çevreyi güvenli hale getirdi.
Birol Dayı'yı arama çalışmalarına, 6'ncı günde de devam edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD, Çanakkale Sualtı Deniz Polisi, Bandırma 911 Arama Kurtarma ekipleriyle birlikte Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de arama çalışmalarınde yer aldı. Aramaların özellikle kayığın bulunduğu çevrede yoğunlaştırıldığı; ancak sonuca ulaşılamadığı belirtildi. Havanın soğuk olması nedeniyle çalışmalara sık sık ara verip, ısınmak için kıyaya gelen ekipler, 6 metre derinlikteki gölde su sıcaklığının 5- 6 derece olmasının aramaları güçleştirdiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Kayıp balıkçıyı arama çalışmalarında 6'ncı günKayıp balıkçıyı arama çalışmalarında 6'ncı günKayıp balıkçıyı arama çalışmalarında 6'ncı gün

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