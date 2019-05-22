Kayıp balıkçıyı arama çalışması devam ediyor

Sinop’un Kumkapı sahili açıklarında kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.

Sinop’un Kumkapı sahili açıklarında kaybolan Suat Öztuğrul’un (48) bulunması için arama çalışmaları yapılıyor. Sahil güvenlik, AFAD, deniz polisi ekipleri, Suat Öztuğrul’un bulunması için çalışmaları sürdürüyor. Çalışmalara sahil güvenlik helikopteri de katıldı.

Ayrıca Öztuğrul’un “Suat” isimli teknesi ile birlikte her sabah saat 06.00 sıralarında balık tutmak için açıldığı ve teknesinin sahil güvenlik ekiplerince bulunarak limana çekildiği öğrenildi.

