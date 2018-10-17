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Kayıp başvurusu için polis merkezine gittiği eşini öldürdüğünü itiraf etti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 13:29 | Son Güncelleme

ISPARTA'da, kamyon şoförü F.T.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da, kamyon şoförü F.T. (23), eşi hakkında kayıp başvurusunda bulunmak için gittiği polis merkezindeki çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına alındı. Ferhat T., sorgusunda, eşi Ümmühan T.'yi (22) boğduğunu, cesedini ise Keçiborlu- Dinar yoluna attığını itiraf etti. Genç kadının cansız bedeni, dere yatağında bulundu.
Kamyon şoförü Ferhat T., dün akşam, Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, eşi Ümmühan T.'nin kaybolduğu ihbarında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çelişkili ifadelerinden şüphelenerek Ferhat T.'yi gözaltına aldı. Ferhat T., sorgusunda, 15 Ekim Pazartesi günü eşini boğduğunu ve cesedini Keçiborlu- Dinar yoluna attığını söyledi.
Ferhat T.'nin ifadesi doğrultusunda bölgede araştırma yapan ekipler, Keçiborlu ilçesindeki dere yatağında Ümmühan T.'nin cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ümmühan T.'nin cesedi, otopsi için morga götürüldü.
Gözaltındaki Ferhat T. ise Keçiborlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Çiftin 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.

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