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Kayıp başvurusu için polis merkezine gittiği eşini öldürdüğünü itiraf etti (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 17:46 | Son Güncelleme

BURDUR'DA TOPRAĞA VERİLDİ Isparta'da, kamyon şoförü eşi Ferhat T.'nin boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği Ümmühan T.'nin cenazesi, Antalya'da yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere Burdur'a gönderildi.

Kayıp başvurusu için polis merkezine gittiği eşini öldürdüğünü itiraf etti (2)

BURDUR'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Isparta'da, kamyon şoförü eşi Ferhat T.'nin boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği Ümmühan T.'nin cenazesi, Antalya'da yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere Burdur'a gönderildi. Merkeze bağlı Akyaka Köyü'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından Ümmühan T., köy mezarlığında toprağa verildi.
'KENDİNİ KURTARMAK İÇİN KAYIP BAŞVURUSU YAPMIŞ'
Ümmühan T.'nin babası Yakup Şahin, kızı, damadı ve torunlarının pazar günü Burdur'a geldiklerini, birlikte kahvaltı yaptıklarını belirterek, "Aralarında hiç sıkıntı yoktu. Pazar günü saat 23.30'da Şeker Fabrikası'na işe gittim. Pazartesi sabah eve geldim, yoklar. Telefonla damadımı 6-7 defa aradım. Telefonlarımı açmadı. Salı günü tekrar aradım yine açmadı. Salı öğlen 'Telefonu açarsan aç, açmazsan seni polise bildireceğim. Ölünü dirini bulduracağım' diye mesaj attım. Saat 13.02'de aradı. 'Baba iki gündür Ümmühan'dan haber alamıyorum. Haber alırsam sana döneyim' dedi. Gece 22.30 sıralarında Isparta polisi bana telefon açıp 'Keçiborlu karakolunda buluşalım' dedi. Hastaneye götürdüler morgda kızımı gördüm. Ne kadar uyanıklık? Kendini kurtarmak için kayıp başvurusu yapmış. Beni suçluyor. 'Sen dövmüşsündür ondan kayıptır' diye beni suçladı. Suçu benim üstüme atmak için" dedi.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kayıp başvurusu için polis merkezine gittiği eşini öldürdüğünü itiraf etti (2)Kayıp başvurusu için polis merkezine gittiği eşini öldürdüğünü itiraf etti (2)Kayıp başvurusu için polis merkezine gittiği eşini öldürdüğünü itiraf etti (2)

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