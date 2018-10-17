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Kayıp başvurusu için polis merkezine gittiği eşini öldürdüğünü itiraf etti (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 19:21 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Isparta'da, Ferhat T., eşi Ümmühan T.

TUTUKLANDI
Isparta'da, Ferhat T., eşi Ümmühan T. hakkında kayıp başvurusunda bulunmak için gittiği polis merkezindeki çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına alındı. Burada eşini boğarak öldürdüğünü itiraf eden Ferhat T., polisteki işlemlerinin ardından Keçiborlu İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi. Buradaki sorgusunda, eşinin kendisini aldattığını öne süren Ferhat T., eşini çok sevdiğini ve cinayetten sonra pişman olduğunu söyledi. Ferhat T., tutuklanarak Keçiborlu K2 Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

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