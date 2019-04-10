Kayıp başvurusu yaptığı eski eşini öldürdüğü iddiası

Zonguldak'ta kayıp başvurusu yaptığı eski eşini öldürdüğü öne sürülen şüpheli ile ailesinden 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ağustos 2018'de polis merkezine giden M.B. (41), boşandığı eşi D.Ç'nin (40) 3 Ağustos'ta "Ankara'ya gidiyorum." diyerek evden ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alamadığını belirterek, kayıp başvurusunda bulundu

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde D.Ç'nin öldürülme ihtimaline dair bulgular elde etti.

Eski koca ve olaya karıştığı değerlendirilen aile bireylerini teknik ve fiziki takibe alan ekipler, M.B, annesi Y.B. (68), oğulları T.B. (22) ve G.B. (19) ile yakını H.V'yi (40) Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Ibrıcak köyünde gözaltına aldı.

M.B'nin, kendisini aldattığını öne sürdüğü eski eşini 3 Ağustos 2018'de Gökçebey-Yenice yolu Kabalaklı mevkisindeki ormanlık alanda bıçaklayarak öldürdüğünü belirleyen ekipler, söz konusu yerde yaptığı aramada D.Ç'nin cesedine ait parçalara ulaştı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

