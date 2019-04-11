Kayıp başvurusu yaptığı eski eşini öldürdüğü iddiası

Zonguldak'ta kayıp başvurusu yaptığı eski eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliyle ailesinden 4 kişi, adliyeye çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, boşandığı eşi Dudu Çeştepe'yi (40) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan eski koca Murat B. (41) ve olaya karıştığı değerlendirilen annesi Y.B. (68), kızları T.B. (22) ve G.B. (19) ile yakını H.V'nin (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

- Olay

Ağustos 2018'de polis merkezine giden Murat B. (41), boşandığı eşi Dudu Çeştepe'nin 3 Ağustos'ta "Ankara'ya gidiyorum." diyerek evden ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alamadığını belirterek, kayıp başvurusunda bulunmuş, bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Çeştepe'nin öldürülme ihtimaline dair bulgular elde etmişti.

Eski koca ve olaya karıştığı değerlendirilen aile bireylerini teknik ve fiziki takibe alan ekipler Murat B, annesi Y.B, çocukları T.B. ve G.B. ile yakını H.V'yi Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Ibrıcak köyünde gözaltına almıştı.

Murat B'nin, kendisini aldattığını öne sürdüğü eski eşini 3 Ağustos 2018'de Gökçebey-Yenice yolu Kabalaklı mevkisindeki ormanlık alanda bıçaklayarak öldürdüğünü belirleyen ekipler, söz konusu yerde yaptığı aramada Dudu Çeştepe'nin cesedine ait parçalara ulaşmıştı.

