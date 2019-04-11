HABER

Kayıp başvurusu yaptığı eski eşini öldürdüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 10:20 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, boşandığı eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliyle ailesinden 4 kişi, adliyeye sevk edildi

Zonguldak'ta kayıp başvurusu yaptığı eski eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliyle ailesinden 4 kişi, adliyeye çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, boşandığı eşi Dudu Çeştepe'yi (40) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan eski koca Murat B. (41) ve olaya karıştığı değerlendirilen annesi Y.B. (68), kızları T.B. (22) ve G.B. (19) ile yakını H.V'nin (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

- Olay

Ağustos 2018'de polis merkezine giden Murat B. (41), boşandığı eşi Dudu Çeştepe'nin 3 Ağustos'ta "Ankara'ya gidiyorum." diyerek evden ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alamadığını belirterek, kayıp başvurusunda bulunmuş, bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Çeştepe'nin öldürülme ihtimaline dair bulgular elde etmişti.

Eski koca ve olaya karıştığı değerlendirilen aile bireylerini teknik ve fiziki takibe alan ekipler Murat B, annesi Y.B, çocukları T.B. ve G.B. ile yakını H.V'yi Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Ibrıcak köyünde gözaltına almıştı.

Murat B'nin, kendisini aldattığını öne sürdüğü eski eşini 3 Ağustos 2018'de Gökçebey-Yenice yolu Kabalaklı mevkisindeki ormanlık alanda bıçaklayarak öldürdüğünü belirleyen ekipler, söz konusu yerde yaptığı aramada Dudu Çeştepe'nin cesedine ait parçalara ulaşmıştı.

Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki... Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki...
TİKA’dan Tunus’ta ekolojik kalkınmaya destekTİKA’dan Tunus’ta ekolojik kalkınmaya destek
Otizmli Serhat'ın tekerlekli sandalye sevinciOtizmli Serhat'ın tekerlekli sandalye sevinci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet eski eş kayıp başvurusu Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik etti

Beşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik etti

Kartal'da çöken binayla ilgili son dakika gelişmesi

Kartal'da çöken binayla ilgili son dakika gelişmesi

Uludağ’daki meydan savaşı saniye saniye kaydedildi!

Uludağ’daki meydan savaşı saniye saniye kaydedildi!

Günlük burç yorumları 11 Nisan Perşembe - Nisan ayı burç yorumları

Günün burç yorumları

Nükleer Düzenleme Kurulu'yla ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı tarafından atanacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı tarafından atanacak

Gümüşhane Emniyetinde acı olay!

Gümüşhane Emniyetinde acı olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.