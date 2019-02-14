Kayıp başvurusunda bulunduğu dini nikahlı eşini öldürüp yaktığını itiraf etti

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da birlikte yaşadığı Abdullah Gazi Akbıyık'ın kaybolduğu ihbarını yapan K.A. adlı kadın, dini nikahla yaşadığı adamı öldürüp bahçedeki tandırda yaktığını itiraf etti. Polis tandırda arama başlatırken, K.A. ise gözaltına alındı.

Sultandağı ilçesinde K.A., 10 gün önce Sultandağı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek dini nikahla yaşadığı Abdullah Gazi Akbıyık'ın 5 gündür kayıp olduğu başvurusunda bulundu. İhbar üzerine emniyet ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan soruşturmalar neticesinde Akbıyık'ın izine rastlanamazken, K.A. ise dini nikahlı eşinin bulunması için İstanbul'da özel bir televizyon kanalından yardım istedi.

ANTALYA POLİSİNİN UYARISI İLE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı yürüten Antalya Polisi, bazı şüpheler nedeniyle K.A.'nın sorgulanması amacıyla İstanbul Polisi'ne bilgi verdi. Bunun üzerine gözaltına alınan K.A., ifadesinde dini nikahlı eşi Abdullah Gazi Akbıyık'ı öldürdüğünü ve daha sonra evin bahçesindeki tandırda yaktığını itiraf etti. K.A.’nın itirafı üzerine polis ekipleri evin bulunduğu alanda çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri evin içerisinde, tandırda ve bahçede araştırma yaparak Akbıyık'a ait izler ve küllere ulaşmaya çalıştı. Ekmek yapımında kullanılan tandır kulübesinde elde edilen deliler olay yeri inceleme ekipleri tarafından Adli Tıp Kurumu'na incelenmek üzere gönderildi.

Bu arada cinayeti itiraf eden K.A. ise İstanbul'daki sorgusunun ardından Afyonkarahisar'a götürülmek üzere yola çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.