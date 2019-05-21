Kayıp başvurusunda bulunulan kişi için arama çalışması başlatıldı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesine dün sabahtan bu yana haber alınamayan Muzaffer Kılıç (40) için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Öğberler köyünde, dün sabah saatlerinde evinden çıkan Muzaffer Kılıç’tan bir daha haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Köyde arama yapan jandarma, Muzaffer Kılıç’a ulaşamayınca AFAD’a haber verdi. AFAD, Ereğli Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri, köyün etrafındaki ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Muzaffer Kılıç, bugün akşam saatlerine kadar yapılan aramalara rağmen bulunamadı. Aramanın süreceği bildirildi.

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