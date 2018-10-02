Kayıp Bayram'ın bulunan 3 parça kemiği, toprağa verildi

Fatih YILMAZ/REŞADİYE (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Reşadiye ilçesinde kaybolan 2 çocuktan, 2,5 yıl sonra Kelkit Çayı'nda bulunan 8 yaşındaki Bayram Erol'a ait 3 kemik parçası, gözyaşları arasında toprağa verildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda, yapılan inceleme uzun süre suda kaldığı için kemiklerin deforme olması nedeniyle Erol'un ölümüne ilişkin herhangi bir bulguya ise ulaşılamadı.

Reşadiye’de 29 Aralık 2015 tarihinde, evlerinin yakınında oynayan Dursun Kaan Taşçı (5) ile Bayram Erol kayboldu. Ailelerin kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri arama çalışması başlattı. Bölgede yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Çocukların kaçırılma ihtimalini de göz önünde bulunduran ekipler, arama çalışmalarını sonlandırdı.

İlçede bu yıl 25 Nisan günü Cimitekke beldesinde mahalle muhtarlığı yapan Ayhan Cebe'nin (39) kullandığı araç çaya uçtu. Akıntıya kapılan Cebe, kayboldu. Cebe, için bölgede arama çalışması başlatıldı.

MUHTARI ARARKEN KEMİKLER BULUNDU

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, çalışmalar sırasında HES göletinin mazgallarında ayakkabı, içinde çorap ve kemik parçaları buldu. Bulunan parçalar DNA testi için Ankara'ya gönderildi. Kemiklerin 2,5 yıl önce kaybolan çocuklara ait olma ihtimali üzerine ailelerinden kan örneği alındı. Anne Adile Erol'dan alınan örnekle yapılan testte, kemiklerin kayıp çocuklardan Bayram Erol'a ait olduğu saptandı.

DNA sonuçlarının ardından Reşadiye'ye giden Tokat Valisi Ömer Toraman, Bayram Erol´un ailesine acı haberi verdi. Çocuğun bulunan kemikleri, ölüm nedeninin tespiti için Mayıs ayında İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ancak kemiklerin uzun süre suda kalıp deforme olması nedeniyle herhangi bir bulguya rastlanamadı.

'DUA EDEBİLECEĞİM BİR MEZARI OLACAK'

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan dün gece saatlerinde alınan Bayram Erol'a ait 3 kemik parçası Reşadiye'ye getirildi. Tabuta konulan Bayram Erol’un kemikleri helalık alınmak için cenaze aracı ilçe merkezinde bulunan evinin önüne götürüldü. Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan anne Adile Erol, ''Canım oğlum hoş geldin. Hoş geldin yavrum. Hoş geldin'' diye ağladı. Anne Adile Erol cenaze aracının arka kapısının açılmasının ardından oğlunun kemiklerinin bulunduğu tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Çocuğunun kaybolmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçtiğini söyleyen Adile Erol, ''Bir parçası bulundu. Parçası da dün gece geldi. Defnedeceğiz. Buruğuz, ama bir yandan da sevinçliyiz. En azından dua edebileceğim, bir mezarı olacak'' dedi.

2 YIL 10 AY SONRA BACAK KEMİKLERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Helallik alınmasının ardından Bayram Erol’a ait kemik parçalarının konulduğu tabut Reşadiye Merkez Camisi'ne getirildi. Cenaze namazına Kaymakam Murat Mete, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Metin Kuru, Bayram Erol’un babası Ömer Erol, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuğun tabut içerisindeki kemikleri ilçe mezarlığına defnedildi.

Bölgede aralıklarla arama çalışmaları devam ederken, Bayram'a ait diğer parçalar ile kayıp çocuklardan Dursun Kaan Taşçı'ya ait bir ize henüz rastlanmadı.