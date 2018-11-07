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Kayıp belediye işçisinin, metruk binada cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 07:47 | Son Güncelleme

 AYDIN'da, bir süredir kayıp olan Aydın Büyükşehir Belediyesi işçisi Murat T.'nin (48), metruk binada cesedi bulundu.

Kayıp belediye işçisinin, metruk binada cesedi bulundu

Bahattin ALBAYRAK/EFELER (Aydın), (DHA)- AYDIN'da, bir süredir kayıp olan Aydın Büyükşehir Belediyesi işçisi Murat T.'nin (48), metruk binada cesedi bulundu.
Olay, bugün saat 20.30 sıralarında Hasan Efendi Mahallesi 1904 Sokak'ta meydana geldi. Metruk bir binadan kötü kokular geldiğini fark eden mahalle sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelip binayı kontrol eden polis, erkek cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemede, cesedin geçen 22 Ağustos'ta kaybolan Aydın Büyükşehir Belediyesi temizlik işçisi Murat T.'ye ait olduğu belirlendi.
İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Murat T.'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Aydın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Kayıp belediye işçisinin, metruk binada cesedi bulunduKayıp belediye işçisinin, metruk binada cesedi bulunduKayıp belediye işçisinin, metruk binada cesedi bulundu

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