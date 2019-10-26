Kayıp Bizans Kalesi sular altında bulundu

Süheyla GÖZDERELİLER/İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,DHA- YALOVA’nın Altınova ilçesinde 2 yıldır sürdürülen 'Yalova Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırması' kapsamında, Bizanslılara ait Kibatos Kalesi keşfedildi. Kalenin, 1069 yılındaki 1. Haçlı Seferi’nde, Haçlı orduları ile Selçuklu orduları arasında yapılan Hasting Muharebesi’nden kaçan Anglo-Saxon askerlerin sığınmaları için yapıldığı ancak yaşanan şiddetli depremler sonucu Hersek Lagünü altında kalmış olabileceği bildirildi.

'Yalova Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırması', Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ile Altınova Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu’nun katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Öğretim Üyesi Dr. Serkan Gündüz başkanlığında Leicester Üniversitesi’nden Işıl Akalan Gündüz, Sinop Üniversitesi’nden Harita Mühendisi İlke Ekioğlu ve öğrencilerden oluşan ekip tarafından yürütülen çalışmalar sırasında Yalova’nın Altınova ilçesi ile Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi arasında bulunan kıyı şeridinde, yaklaşık 4 bin 200 metrekare alana yayılmış ve suyun 3,5 metre derinliğinde bir deniz kalesi keşfedildi. Keşif üzerine Hersek Lagünü kıyısında basın toplantısı düzenlendi.

TARİHSEL GEÇMİŞİ AKTARILDI

Toplantıya Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, tarihçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, 2 yıl süren çalışmanın ardından kalenin keşfedildiğini belirterek, “Tarih sahnesinde oldukça önemli bir yerde bulunmasına rağmen yeri kesin olarak lokalize edilemeyen bu kaleyi bulmak, araştırmamızın başlama nedenlerinden biriydi. Bizans İmparatoru Alexius’un İngiltere’nin tarihini değiştiren 1069 yılındaki Hasting Muharebesi’nden kaçan Anglo-Saxon askerler için, araştırma sahamız içerisinde bir kale inşa ettiği yazılı belgelerden biliniyordu. Söz konusu kaleyi bulmak için 2 yıldır bölgede yaptığımız çalışmalar ve kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, Helenopolis yakınlarında Hereke Kalesi’nin karşı yakasında limanı olan deniz kalesi aramaktaydık. Helenopolis (Hersek) ile Karamürsel arasında tespit edilen yapının mimarisinin, yazılı belgelerdeki ifadelerle oldukça benzemesi nedeniyle kalenin, Kibatos -Civetot Kalesi olduğu düşünülmektedir. Kibatos-Civetot Kalesi, 1096 yılında I. Haçlı Seferleri sırasında çok büyük bir önem kazanmıştır. 1095 yılında Papa’nın Haçlı seferi çağrısından hemen bir yıl sonra 1.Haçlı Seferi olarak adlandırılan ilk sefer başlamıştır. Söz konusu sefer için Konstantinopolis’e gelen Haçlıları başkentten uzaklaştırmak isteyen Alexios, bu kitleyi Kibatos Kalesi’ne göndermiştir. İki yoldan bu kaleye gidilmiştir. Deniz üzerinden direkt olarak kaleye gidenler olduğu gibi, karadan da Nicomedia üzerinden ordular buraya gelmiştir. Çeşitli kaynaklarda 25 bin-600 bin kişi gibi sayılardan bahsedilmektedir” dedi.

ESAS ÇALIŞMALAR BUNDAN SONRA BAŞLAYACAK

Kalenin ortaya çıkarılabilmesi için çalışma yürüteceklerini söyleyen Başkan Oral, “Haçlı seferleri hem Hıristiyan dünyası hem de tüm Müslüman dünyası için kaçınılmaz sonuçlara yol açmıştır. Bu muharebe Avrupa tarihi için çok büyük önem arz eder. Fakat Anadolu Selçuklu tarihi ve Türk halkı için önemi maalesef yeteri kadar bilinmemektedir. 1097 yılında İznik kuşatması ile Anadolu Selçuklu Devleti'ne türlü oyunlarla saldıracak olan Haçlı tarihinin Anadolu’daki ilk büyük muharebe yenilgisidir. Bu kaleyi bulmamız ve yapılacak arkeolojik çalışmalar tarihimizin karanlık bir sayfasına ışık tutacaktır. Bu dönemde artık biz tarihi dokularımızı öne çıkaracağız. Bunları gün yüzüne çıkartacağız. Selçuklu Devleti ile ilgili de bizlere bilgiler verecek. Bundan sonraki süreçte beki bizlere farklı tarihi bilgiler sunacak. Bu bir başlangıç. Esas çalışmalar bundan sonra başlayacak” diye konuştu.

Kibatos (Civetot) Kalesi’nin gün yüzüne çıkartılması için yaklaşık 3 yıl sürecek çalışma yapılacak. Çalışmalarda elde edilen bulgular, kamuoyu ile paylaşılacak.

FOTOĞRAFLI

