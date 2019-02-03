Kayıp Burcu bulundu

Niğde’de kaçırıldığı iddia edilen Burcu B. (15) birlikte gittiği B.K. ile avukat eşliğinde karakola giderek, herhangi bir zorlama olmaksızın kendi iradesiyle ile gittiğini söyledi.
Amcası Osman Başer, yeğeni Burcu Başer’e kendisinin baktığını ve 23 Ocak günü evlerinin önünden otomobil ile kaçırıldığını iddia etmişti. Bunun üzerine Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı, geniş çaplı soruşturma başlattı. 11 gün sonra Burcu .B. (15) birlikte gittiği B.K. ile avukat eşliğinde karakola giderek, herhangi bir zorlama olmaksızın kendi iradesiyle B.K ile gittiğini beyan etti. Burcu B.’nin devlet korumasında sevgi evinde kalmak istediğini akrabaları ile görüşmek istemediğini ifade ettiği öğrenildi.
Dün yakalanmıştı! Sırları ortaya çıktı: ABD ve İsrail...
Çatıdan düşen kar kafeyi çökertti!
Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…
Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!
İnce'den dikkat çeken çıkış: Memlekete gerçek hainliktir
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu
Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi, kontenjan artırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum