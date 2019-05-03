Kayıp Buse için 100'üncü günde gıyabi cenaze namazı! En acı veda

Üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, 24 Ocak'ta Kemer'i vuran hortuma, annesi Ayla Akkın'ın kullandığı otomobilde yakalandı. Hortumun sürüklediği otomobil, Ağva Deresi'ne düştü. Ayla Akkın, suya kapılan araçtan çıktı ancak Kader Buse kayboldu. Bugüne kadar çok sayıda ekip tarafından yapılan aramalara rağmen çantası, küpesi ve ayakkabısının teki dışında Kader Buse Acar'ın izine rastlanmadı.

Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarının 97'nci gününde baba Ahmet Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kemer Sanayi Sitesi'ndeki camide cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu. Ahmet Acar, 'Gıyabi cenaze namazına davet' başlığıyla yaptığı paylaşımında, '24 Ocak 2019 tarihinde yaşanan hortum felaketinde kaybettiğimiz ve bugüne kadar bulunamayan kızımız Kader Buse Acar için 3 Mayıs Cuma günü Kemer Sanayi Sitesi Camii'nde cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır. Tüm eş, dost, akraba ve arkadaşlarımıza duyurulur. Ayla- Ahmet Acar' ifadelerine yer verdi.