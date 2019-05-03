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Kayıp Buse için 100'üncü günde gıyabi cenaze namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 15:39 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde hortumun dereye sürüklediği otomobilde kaybolan ve 100 gündür bulunamayan Kader Buse Acar (20) için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kayıp Buse için 100'üncü günde gıyabi cenaze namazı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde hortumun dereye sürüklediği otomobilde kaybolan ve 100 gündür bulunamayan Kader Buse Acar (20) için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, 24 Ocak'ta Kemer'i vuran hortuma, annesi Ayla Akkın'ın kullandığı otomobilde yakalandı. Hortumun sürüklediği otomobil, Ağva Deresi'ne düştü. Ayla Akkın, suya kapılan araçtan çıktı ancak Kader Buse kayboldu. Bugüne kadar çok sayıda ekip tarafından yapılan aramalara rağmen çantası, küpesi ve ayakkabısının teki dışında Kader Buse Acar'ın izine rastlanmadı.
Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarının 97'nci gününde baba Ahmet Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kemer Sanayi Sitesi'ndeki camide cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu. Ahmet Acar, 'Gıyabi cenaze namazına davet' başlığıyla yaptığı paylaşımında, '24 Ocak 2019 tarihinde yaşanan hortum felaketinde kaybettiğimiz ve bugüne kadar bulunamayan kızımız Kader Buse Acar için 3 Mayıs Cuma günü Kemer Sanayi Sitesi Camii'nde cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır. Tüm eş, dost, akraba ve arkadaşlarımıza duyurulur. Ayla- Ahmet Acar' ifadelerine yer verdi.
ANNE VE BABA GIYABİ NAMAZ SONRASI AĞLADI
Kader Buse Acar'ın kayboluşunun 100'üncü gününde Kemer Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Sanayi Camii'nde düzenlenen gıyabi cenaze törenine, Vali Münir Karaloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Cuma namazınının ardından cami yanında kurulan alanda İlçe Müftüsü Recep Balaban tarafından Kader Buse Acar için gıyabi cenaze namazı kıldırılarak helallik istendi. Cenaze namazı sonrası okunan duada duygulanan baba Ahmet Acar göz yaşlarına hakim olamadı. Cenaze töreninin ardından taziye dileklerini kabul eden anne Ayla Akkın da gözyaşlarını tutamadı.

FOTOĞRAFLI

Kayıp Buse için 100'üncü günde gıyabi cenaze namazıKayıp Buse için 100'üncü günde gıyabi cenaze namazıKayıp Buse için 100'üncü günde gıyabi cenaze namazıKayıp Buse için 100'üncü günde gıyabi cenaze namazı

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