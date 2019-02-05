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Kayıp Buse için umutlar tükeniyor

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 17:01 | Son Güncelleme

Antalya Kemer’deki hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Buse Acar’ı arama çalışmalarında umutlar kırılıyor.

Antalya Kemer’deki hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Buse Acar’ı arama çalışmalarında umutlar kırılıyor. Buse ve annesinin içinde bulunduğu otomobilin sürüklendiği dere yatağında tespit edilen şüpheli noktalar, derenin denizle buluştuğu noktaya kadar yeniden arandı. Bir sonuç çıkmayınca baba Ahmet Acar adeta yıkıldı. Jandarma Komutanının babaya "Ahmet ağabey, var mı bir isteğin? Can-ı gönülden soruyorum" demesi duygulandırdı.
Hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Buse Acar’ı arama çalışmaları 12. gününde devam etti. Çalışmalar, anne-kızın içinde bulunduğu otomobilin sürüklendiği Ağva Deresi’ne yöneldi. Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) sualtı ekipleri ve JAK köpekli arama timleri sabah saatlerinden beri dere içinde belirlenen ve yeniden aranması istenen şüpheli noktaları taradı. Buse’nin kolunda bulunduğu öğrenilen ve kayıp genç kızın bulunması için umut olan altın künyeyi takip ederek dedektörlerle tespit edilen noktalar ve baba Ahmet Acar’ın tekrar aranmasını istediği noktalar da arandı.

Son nokta da boş çıkınca baba adeta yıkıldı
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Bölük Komutanı Yüzbaşı Selim Oğul’un bizzat yönettiği arama çalışmalarında, Buse’nin dereye düştüğü taktirde takılmış olabileceği noktalar didik didik edildi. Aramalarda, arama dedektörü üreticisi firmanın cihazlarıyla tespit edilen boşluklar, sondaj çubuklarıyla arandı. JAK timlerinin, derenin denize döküldüğü noktaya kadar sürdürdüğü çalışmaları umutla izleyen baba Ahmet Acar, tekrar aranan son noktadan da sonuç çıkmayınca adeta yıkıldı.
Acılı baba, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Bölük Komutanı Yüzbaşı Selim Oğul ile vedalaşırken duygulu anlar yaşandı. Yeniden aranması istenen noktaların aranmasından sonra Yüzbaşı Oğul’un “Ahmet ağabey, var mı bir isteğin? Can-ı gönülden soruyorum” demesi duygulandırdı.

Anne ve babasının ismini yanında götürdü
Öte yandan, kayıp Buse Acar’ın koluna anne babasının isimlerini “Aylahmet” olarak dövme yaptırdığı ortaya çıktı. Buse’nin ayrıca babasının doğum günü olan 1 Mart tarihinde annesi Ayla Acar ile birlikte babası için üniversite eğitimi aldığı Kıbrıs’ta sürpriz doğum günü planladığı öğrenildi.

Son görüntüsü
Buse Acar’ın 18 Ocak tarihinde kendi doğum gününde çekilen görüntülerine hortum sırasında annesi ve kendisinin cep telefonlarının kaybolması sebebiyle ulaşılamadı. Buse’nin kaybolmadan 3 gün önce teyzesinin doğum gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntüler Buse’nin son görüntüleri olarak kayda geçti.

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