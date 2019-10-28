HABER

Kayıp Buse'nin anne ve babasından buruk paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 17:34 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde hortum felaketinde dereye sürüklenen otomobilde kaybolan ve 277 gündür bulunamayan Kader Buse Acar'ın (20) anne ve babasının, sosyal medyadan kızlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarındaki fotoğrafına yer verdiği paylaşımı hüzünlendirdi.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde hortum felaketinde dereye sürüklenen otomobilde kaybolan ve 277 gündür bulunamayan Kader Buse Acar'ın (20) anne ve babasının, sosyal medyadan kızlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarındaki fotoğrafına yer verdiği paylaşımı hüzünlendirdi.
Kemer'de, 24 Ocak'ta meydana gelen hortum felaketinde, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın izine, 277 gündür rastlanılamadı. Arama çalışmaları zaman zaman sürdürülürken, acılı anne Ayla Acar ile baba Ahmet Acar'ın sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesaplarından yaptıkları paylaşım hüzünlendirdi.
Kader Buse Acar'ın daha önce görev aldığı ve şiir okuduğu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı sonrası çekilen bir fotoğrafını paylaşan Ayla ve Ahmet Acar çifti, "Bir tanem yarın 29 Ekim. Kutlu olsun canım kızım. Hazırlanman için duvarların sesinle yankılanması bir yandan da sesin kısılmaması için çabalaman lazımdı. Bu bayramda görevin yok mu? Görev almak için koşmadın mı hocaların peşinden? 'Üç kıtalık şiir verdiler bu okunur mu, tam heyecana geliyorum şiir bitiyor' demedin mi? 'Bu şiiri değiştirelim ben destan isterim' demedin mi?" ifadelerine yer verdi.

FOTOĞRAFLI

Burun estetiğinde çığır açan doktor!Burun estetiğinde çığır açan doktor!
Termal'deki kaplıcalarda Cumhuriyet Bayramı yoğunluğuTermal'deki kaplıcalarda Cumhuriyet Bayramı yoğunluğu
Foça'da ekim ayının sonunda yaz havasıFoça'da ekim ayının sonunda yaz havası
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Babası kırmızı kuşak yerine altın kemer taktı

Babası kırmızı kuşak yerine altın kemer taktı

Banka, dosya masrafı faizini de müşteriye ödeyecek

Banka, dosya masrafı faizini de müşteriye ödeyecek

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

ABD'den Suriye'de 'petrol' hamlesi

ABD'den Suriye'de 'petrol' hamlesi

Bağdadi'yi Türkiye'nin elindeki o isim yakalattı!

Bağdadi'yi Türkiye'nin elindeki o isim yakalattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump: Bağdadi operasyonunun videolarını yayımlamayı düşünüyoruz

Trump'tan 'Bağdadi' açıklaması

Son dakika! Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

BM: Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarıyla Cenevre'de bir araya gelecek

BM: Türkiye, Rusya ve İran bir araya gelecek

AA, İdlib'de Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonun görgü tanıklarına ulaştı

Bağdadi operasyonunun görgü tanıkları o anları anlattı

Suudi Arabistan'da şiddetli yağışlar 7 can aldı

Suudi Arabistan'da şiddetli yağışlar 7 can aldı

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan 150 saat açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan 150 saat açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.