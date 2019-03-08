Kayıp Buse'nin babası mide kanaması geçirdi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yaşanan hortum felaketinde içinde bulunduğu otomobilin sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ın (20) babası Ahmet Acar, yaşadığı stres nedeniyle mide kanaması geçirdi. Hastanede tedaviye alınan Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kemer'de, 24 Ocak günü yaşanan hortum felaketinde annesi Ayla Akkın'ın kullandığı otomobilin sürüklenip, düştüğü Ağva Deresi'nde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, yapılan aramalara rağmen bulunamadı. Aldığı darbeler nedeniyle boynu zedelenen anne Ayla Akkın ise 6 gün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Ayla Akkın'ın tedavisi evinde sürerken baba Ahmet Acar, bugün evinde mide kanaması geçirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Acar, önce ilçedeki bir hastaneye oradan da Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun strese bağlı mide kanaması geçirdiği belirlenen Ahmet Acar, yapılan müdahalenin ardından hastaneye yatırılarak, gözetim altına alındı.

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