Kayıp Buse’yi arama çalışmalarında 9. gün

Antalya’nın Kemer ilçesinde 24 Ocak’ta meydana gelen hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar’ı arama çalışmaları, hava şartlarının düzelmesiyle yeniden hız kazandı. Kemer’in Çamyuva Mahallesi sahilinde devam eden arama çalışmalarına katılan jandarma arama kurtarma köpekleri molalarda simit ve topla motive ediliyor.

20 yaşındaki Kader Buse Acar’ı arama faaliyetleri geçtiğimiz iki gün Kemer bölgesinde zaman zaman şiddetlenen yağmur ve rüzgar yüzünden minimum düzeye indi. Kayıp kızın bulunduğu ileri sürülen noktanın kazılabilmesi için derenin yönü değiştirilmeye çalışılmış, bunun için derede bulunan beton setlerden birinin kısmen kırılması sonuç vermemişti.

Hava şartlarının bugün düzelmesi üzerine özellikle denizde sürdürülen arama çalışmalarına hız verildi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ve botlar, Jandarma Arama Kurtarma ekiplerine ait sonar cihazı bulunan bot, erken saatlerde arama çalışmalarına başlarken, Deniz Polisi dalgıçları da Akdeniz’in derinliklerinde talihsiz Buse’yi yeniden aramaya başladı.

Jandarma özel arama kurtarma birliğinin köpekleri de sahili boydan boya tarayarak Buse’den bir iz bulmaya çalışıyor. Köpekler bir süre çalıştıktan sonra motivasyonlarını güçlendirmek için eğitmenleri birkaç dakika ara veriyor ve bir simit veya topla köpeğin eğlenmesi sağlanıyor. Köpeklerden biri olan “İşlev”in mola dakikalarında eğitmeniyle birlikte yaptığı hareketler buruk gülümsemelere sebep oldu.