Kayıp çift için emniyet düğmeye bastı! Kadavra köpekleriyle aranıyorlar

Evliliklerini noktaladıktan sonra da birlikteliklerini sürdürmeye devam eden 55 yaşındaki Mehmet Turhan ve 52 yaşındaki Firdevs Öztürk çifti, 19 Mayıs tarihinde Kayseri’den şüpheli bir şekilde kayboldu. Kayıp anne ve babasını aramak için Müge Anlı’ya başvuran Yusuf Turhan, babasının gasptan cinayete kadar birçok suça karıştığını, bu suçların azmettiricisinin ise çoğu kez şüpheli amcası Yusuf Turhan olduğunu iddia etti.

DÖRDÜNCÜ KEZ ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Müge Anlı, şüpheli bir şekilde kaybolan çift için araştırmalarını sürdürürken kayıp Mehmet Turhan ve kardeşi Yusuf Turhan’ın karanlıkta kalan kirli işlerini mektup ve telefon ses kayıtlarıyla açığa çıkardı. Müge Anlı’nın programda ortaya çıkardığı belge ve delilleri talep eden Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kayıp dosyadaki çalışmalarını derinleştirerek şüpheli kardeş Yusuf Turhan ile eşi Nejla Turhan ve oğlu Bedirhan Turhan’ı gözaltına aldı. Bununla birlikte iki kardeş arasında yılladır husumet sebebi olan ve Mehmet Turhan’ın kaybolmadan önce uğruna ölüm tehditleri savurduğu bağ evi ve çevresinde dördüncü kez arama çalışması başlatıldı.