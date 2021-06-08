Kayıp çift için emniyet düğmeye bastı! Kadavra köpekleriyle aranıyorlar

Evliliklerini noktaladıktan sonra da birlikteliklerini sürdürmeye devam eden 55 yaşındaki Mehmet Turhan ve 52 yaşındaki Firdevs Öztürk çifti, 19 Mayıs tarihinde Kayseri’den şüpheli bir şekilde kayboldu. Kayıp anne ve babasını aramak için Müge Anlı’ya başvuran Yusuf Turhan, babasının gasptan cinayete kadar birçok suça karıştığını, bu suçların azmettiricisinin ise çoğu kez şüpheli amcası Yusuf Turhan olduğunu iddia etti.
Müge Anlı, şüpheli bir şekilde kaybolan çift için araştırmalarını sürdürürken kayıp Mehmet Turhan ve kardeşi Yusuf Turhan’ın karanlıkta kalan kirli işlerini mektup ve telefon ses kayıtlarıyla açığa çıkardı. Müge Anlı’nın programda ortaya çıkardığı belge ve delilleri talep eden Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kayıp dosyadaki çalışmalarını derinleştirerek şüpheli kardeş Yusuf Turhan ile eşi Nejla Turhan ve oğlu Bedirhan Turhan’ı gözaltına aldı. Bununla birlikte iki kardeş arasında yılladır husumet sebebi olan ve Mehmet Turhan’ın kaybolmadan önce uğruna ölüm tehditleri savurduğu bağ evi ve çevresinde dördüncü kez arama çalışması başlatıldı.
Kayseri İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmasında, bağ evi ve çevresi hassas burunları kadavra köpekleri ile didik didik aranmaya başlandı. Çalışmaları canlı yayında takip eden kayıp çiftin oğlu Yusuf Turhan, 20 dakika ayrı kalamadığı annesinden 20 gündür haber alamadığını belirterek gözyaşları içinde sağ bulunmasını temenni etti.
Babasının kirli işleri yüzünden suçsuz annesinin de kaybolduğuna dikkat çeken Turhan, şöyle konuştu:
“Bana çok güzel bir gelecek bıraktın baba… Elimden annemi, hayatımı aldın. Okulda babamın cezaevinde olduğunu söyleyemezdim. Ancak yine de döneceği günü beklerdim. Teşekkür ederim ben seni istedim; sen de benim her şeyimi elimden aldın baba...”
Gözyaşları içinde yaşadığı acıyı tarif eden Yusuf Turhan’ın sözleri üzerine Müge Anlı, “Demek ki itiraf yok. Bu şekilde arama çalışması yapılıyor. Ne kadar acıklı. Kaybolan kişinin cansız bedeni kardeşinin evinde aranıyor. Bu bile yeter” ifadesinde bulundu.