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  4. Kayıp çiftçiyi arama çalışmaları yeniden başladı (2)

Kayıp çiftçiyi arama çalışmaları yeniden başladı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 13:42 | Son Güncelleme

60 KİŞİLİK EKİP ARIYOR Yoğun kar yağışı nedeniyle ara verilen ve 4 günün ardından yeniden başlatılan kayıp Ali Kaçar'ı arama çalışmalarını 3 dedektör, 2 arama köpeği, jandarma, Büyükşehir Belediyesi, Erdemli Belediyesi ve AFAD ekipleriyle gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip sürdürüyor.

60 KİŞİLİK EKİP ARIYOR
Yoğun kar yağışı nedeniyle ara verilen ve 4 günün ardından yeniden başlatılan kayıp Ali Kaçar'ı arama çalışmalarını 3 dedektör, 2 arama köpeği, jandarma, Büyükşehir Belediyesi, Erdemli Belediyesi ve AFAD ekipleriyle gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip sürdürüyor. Kayıp Ali Kaçar'ın damadı Sinan Yıldız, "Yeniden arama çalışmaları başlatıldı. Ekiplere çok teşekkür ediyoruz. Biz umudumuzu yitirmedik, inşallah bulunacak. Daha fazla ekibe ihtiyacımız var" dedi.

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