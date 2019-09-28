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Kayıp çoban 18 saat sonra bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 16:43 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde gece keçi sürüsünü getirirken ormanlık alanda kaybolan Mehmet Çetin (22), yaklaşık 18 saat sonra bulundu.

Kayıp çoban 18 saat sonra bulundu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde gece keçi sürüsünü getirirken ormanlık alanda kaybolan Mehmet Çetin (22), yaklaşık 18 saat sonra bulundu.
Serik'e bağlı Karataş Mahallesi'nde oturan Mehmet Çetin, dün saat 21.00 sıralarında 2 arkadaşıyla keçi sürüsünü Manavgat'ın Beşkonak Mahallesi'nden getirirken ormanlık alanda kayboldu. Arkadaşları Mehmet Çetin'i aradı ancak bulamadı. Bu sabah durumun Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verilmesi üzerine Mehmet Çetin'in bulunması için arama çalışması başlatıldı. Jandarma asayiş timleri, İl Jandarma Komutanlığı iz takip köpek timi, AFAD ve AKUT ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları sonuç verdi. Mehmet Çetin, saat 15.00 sıralarında kayalık bölgede eşeğiyle bulundu. Sağlık durumu iyi olan Çetin ailesine teslim edilmek üzere bölgeden çıkarıldı.
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Kayıp çoban 18 saat sonra bulundu

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