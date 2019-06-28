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Kayıp çoban, 7 gün sonra çeşme başında bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 11:28 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, cuma günü hayvan otlatmaya giden ve bir daha haber alınamayan Ömer Kaya (43), 1 hafta sonra merada çeşmeden su içerken, bulundu.

Kayıp çoban, 7 gün sonra çeşme başında bulundu

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, cuma günü hayvan otlatmaya giden ve bir daha haber alınamayan Ömer Kaya (43), 1 hafta sonra merada çeşmeden su içerken, bulundu.
Erbaa'ya bağlı Kavalcık köyünde yaşayan ve bekar olduğu öğrenilen çoban Ömer Kaya, 21 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde, hayvanlarını otlatmak üzere evden ayrıldı. Sürünün akşam başıboş döndüğünü gören köy sakinleri, Kaya'yı ormanlık alanda aradı. Çobanın izine rastlayamayan köylüler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, ormanlıkta arama çalışması başlattı. Pazar gününden bu yana sürdürülen arama çalışmalarından sonuç çıkmadı. Kayıp Ömer Kaya'nın yakınları, daha önce hayvan otlattığı noktaları yeniden aramak istedi. Psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen Kaya'yı, ailesi, gece saatlerinde merada çeşmeden su içerken buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ömer Kaya, ifadesinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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