HABER

Kayıp çoban, kayalıklarda ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 01:43 | Son Güncelleme

ADANA'nın Pozantı ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu çoban Ali Temel (60), kayalıklarda ölü bulundu.  Olay, gece saatlerinde meydana geldi.

ADANA, (DHA) - ADANA'nın Pozantı ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu çoban Ali Temel (60), kayalıklarda ölü bulundu.
Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Kamışlı Mahallesi'nde oturan Ali Temel, gündüz saatlerinde hayvan otlatmak için evden çıktı. Akşam olmasına rağmen eve dönmeyen Temel'e ulaşamayan yakınları, jandarmaya giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı arama çalışmasında Temel'in oturduğu mahallenin yakınlarındaki kayalıklarda erkek cesedine rastlandı. Yapılan ilk incelemede kayalıklardan düşerek öldüğü düşünülen kişinin, kayıp olarak aranan Ali Temel olduğu tespit edildi. Temel'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Temel'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.
Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Endişe yaratan görüntü! Çok tartışılacak iddiaEndişe yaratan görüntü! Çok tartışılacak iddia
Kaçakları taşıyan araç, düğün salonunun otoparkına girdi: 14 yaralıKaçakları taşıyan araç, düğün salonunun otoparkına girdi: 14 yaralı
Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı (3)Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da

İşte G.Saraylı Falcao'nun ilk sözleri!

İşte G.Saraylı Falcao'nun ilk sözleri!

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a sert tepki

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.