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Kayıp çobandan 8 gündür haber alınamıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 16:20 | Son Güncelleme

KARS'ın Selim ilçesinde çobanlık yapan Naim Taşkıran'dan (28) 8 gündür haber alınamıyor.

Kayıp çobandan 8 gündür haber alınamıyor

Orhan Kemal OKTAY/SELİM (Kars), (DHA) - KARS'ın Selim ilçesinde çobanlık yapan Naim Taşkıran'dan (28) 8 gündür haber alınamıyor. Çoban için jandarma, Afet ve Acil Durum (AFAD) Kars İl Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından arama çalışması başlatıldı.
Naim Taşkıran, Selim ilçesine bağlı Bozkuş Köyü’nde yaşayan hayvan sahiplerinin büyükbaş hayvanlarını otlatmak için geçtiğimiz 9 Ağustos'ta yaylaya çıktı. Bir gün sonra akşam saatlerinde hayvan sürülerinin başıboş bir şekilde köye geldiğini fark eden köylüler, çoban Taşkıran’ın hayvanların başında olmadığını fark etti. Taşkıran'ın Iğdır'daki evine de gitmediğini öğrenen köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye Jandarma, Afet ve Acil Durum (AFAD) Kars İl Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Çobanı arama çalışmaları devam ediyor.

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