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Kayıp çobanı arama çalışmaları devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 23:29 | Son Güncelleme

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde hayvan otlatmaya giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ömer Kaya’yı (43) arama çalışması devam ediyor.

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT’ın Erbaa ilçesinde hayvan otlatmaya giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ömer Kaya’yı (43) arama çalışması devam ediyor.

Erbaa ilçesine bağlı Kavalcık köyünde yaşayan ve bekar olduğu öğrenilen Ömer Kaya geçen Cuma günü sabah saatlerinde kendisine ait hayvanları otlatmak üzere evden ayrıldı. Akşam sürünün kendiliğinden köye döndüğünü gören köy sakinleri Kaya'yı kendi imkânlarıyla ormanlık alanda aradı. Kayıp çobanın izine rastlayamayan köylüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Dün ormanlık alanda arama çalışması başlatan Jandarma ve AFAD ekipleri havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi. Bugün sabah saatlerinde yeniden arama çalışmalarına başlayan ekipler kayıp çobandan iz arıyor.

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