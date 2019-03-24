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Kayıp çobanın cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 10:54 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kayıp olarak aranan çoban Bekir Taşkın’ın (72) gvöl kenarında cesedi bulundu.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kayıp olarak aranan çoban Bekir Taşkın’ın (72) gvöl kenarında cesedi bulundu.

İslahiye'de yalnız yaşayan ve çobanlık yapan Bekir Taşkın, cuma günü hayvan otlatmaya gitti, bir daha da dönmedi. Bunun üzerine yakınları, güvenlik güçlerine başvurdu. Aramalar devam ederken, dün akşam saatlerinde Fevzipaşa Mahallesi'nde yapımı devam toplu konut inşaat alanında çıkan kayaların döküldüğü göl kenarındaki alanda ceset bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin kayıp olarak aranan Bekir Taşkın'a ait olduğu belirlendi.

Taşkın’ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

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