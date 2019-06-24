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Kayıp çobanın cesedi dağlık alanda bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 13:26 | Son Güncelleme

KONYA'nın Güneysınır ilçesinde dünden bu yana kendisinden haber alınamayan çoban Mevlüt Doğan (65), dağlık alanda ölü bulundu.

Kayıp çobanın cesedi dağlık alanda bulundu

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Güneysınır ilçesinde dünden bu yana kendisinden haber alınamayan çoban Mevlüt Doğan (65), dağlık alanda ölü bulundu. Doğan’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.
Güneysınır ilçesi Kurukavak Mahallesinde çoban Mevlüt Doğan, dün sabah saatlerinde koyun otlatmak için evinden ayrıldı. Akşam eve dönmeyen Doğan’ın yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri dün 19.30’da bölgede arama çalışmalarına başladı. Ekipler, bu sabah 10.30 sıralarında kayıp olarak aranan Mevlüt Doğan’ın cansız bedenini koyun otlattığı dağlık alanda buldu. Doğan’ın cansız bedeni Güneysınır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mevlüt Doğan’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kayıp çobanın cesedi dağlık alanda bulundu

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