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Kayıp çocuğu jandarma 3 saatte buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 14:16 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, ailesinin zeytin topladığı sırada kaybolan Mustafa Dağ (4), jandarma ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla bulundu.

Kayıp çocuğu jandarma 3 saatte buldu

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, ailesinin zeytin topladığı sırada kaybolan Mustafa Dağ (4), jandarma ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Nizip'in Turlu Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep'te yaşayan Yılmaz ve Sevim Dağ çifti yanlarında çocukları Mustafa ile birlikte mahalledeki tarlalarında zeytin toplamaya geldi. Dağ çifti, zeytin toplarken, oyun oynayan Mustafa'nın tarlada olmadığını fark etti. Anne ve babası ile yakınları, arama çalışmaları sonuçsuz kalınca jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından küçük Mustafa, kaybolduğu yerden 2 kilometre uzaklıktaki bir tarlada bulundu. Sağlık durumu iyi olan ve yürürken kaybolunca ailesini arayarak 2 kilometre uzaklaştığı anlaşılan çocuk, ailesine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Kayıp çocuğu jandarma 3 saatte bulduKayıp çocuğu jandarma 3 saatte bulduKayıp çocuğu jandarma 3 saatte bulduKayıp çocuğu jandarma 3 saatte buldu

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