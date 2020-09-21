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  4. Kayıp çocuğu polis buldu! Sarılıp gözyaşı döktü

Kayıp çocuğu polis buldu! Sarılıp gözyaşı döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 10:59 | Son Güncelleme

Adana'da polis, yolda bulduğu 4 yaşındaki kayıp çocuğu ailesine kavuşturdu. Anne Neşe Akkaya, kavuşmanın sevinciyle çocuğuna sarılıp gözyaşı döktü.

Kayıp çocuğu polis buldu! Sarılıp gözyaşı döktü

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesinde görevli polisler, ekip aracıyla merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda seyir halindeyken araç alt geçidinde yalnız yürüyen bir çocuğun olduğunu gördü.

Ekip, çocuğu koruma altına alıp durumu telsizle Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'ne bildirdi.

Çocuğun, yaklaşık bir saat önce kaybolan ve ailesinin polise ihbarda bulunduğu Taha Çınar Akkaya (4) olduğu belirlendi.

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GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bunun üzerine polis, anne Neşe Akkaya'yı ekip aracıyla çocuğunun bulunduğu yere götürdü. Anne Akkaya, kavuşmanın sevinciyle çocuğuna sarılıp gözyaşı döktü.

Kaynak: AA


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