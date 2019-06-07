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Kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 09:41 | Son Güncelleme

Kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akıntıya kapıldığı iddiası üzerine sulama kanalında arama çalışması başlatılan çocuğun cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten bayram ziyareti için Suruç ilçesi Karataş Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına gelen Mehmet Emin Birişik (14), dün sulama kanalı tarafına gezmeye gitti. Eve dönmeyince yakınları Birişik'i aramaya başladı.

Jandarma ve AFAD ekiplerince sabaha kadar kanalda aranan Birişik'in cesedi, çalışmaların başladığı yerin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde bulundu. Kanaldan çıkarılan ceset, otopsi için Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayı haber alarak sulama kanalına gelen yakınları ise Birişik'in cesedini görünce gözyaşına boğuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk sulama kanalı Suruç Şanlıurfa

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