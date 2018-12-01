Kayıp çocuk, arkadaşının yanında bulundu

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Finike ilçesinde dün okul çıkışı eve dönmeyen 7'nci sınıf öğrencisi Erhan K. (12), Kumluca ilçesinde bir arkadaşının evinde bulundu.

Finike'de dün babası tarafından okula bırakılan Cengiz Topel Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Erhan K., okul çıkışı eve dönmedi. Okul çıkış saati olan 15.30'tan sonra haber alınamayan Erhan K.'nin babası Ramazan ve ağabeyi Kazım K., durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

Polis, kayıp çocuğun bulunması için geniş çaplı araştırma başlatırken, okul idaresi de tüm velilere Erkan K.'nin kaybolduğu bilgisini ulaştırdı. Erhan K., bugün ailesi tarafından Kumluca'da oturan bir arkadaşının evinde bulundu.

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