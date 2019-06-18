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Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 08:27 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 14 yaşındaki çocuk, gölette boğulmuş halde bulundu.

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Çukurhisar Mahallesi'nde gece saatlerine kadar eve gelmeyen Y.K'nin (14) ailesi durumu güvenlik birimlerine iletti. İhbar üzerine Tekir Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan aramada, mahalleye yakın bölgedeki gölette Y.K'nin önce elbiseleri, daha sonra da cesedi bulundu. 112 Acil Servis ekipleri çocuğun suda boğularak vefat ettiğini belirledi.

Y.K'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi

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