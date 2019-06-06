HABER

Kayıp çocuk sulama kanalında aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 23:52 | Son Güncelleme

Kayıp çocuk sulama kanalında aranıyor

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun akıntıya kapıldığı iddiası üzerine kanalda arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten bayram ziyareti için Suruç ilçesi Karataş Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına gelen Mehmet Emin Birişik (14), sulama kanalı tarafına gezmeye gittiğini söyledikten bir süre sonra eve dönmeyince yakınları çocuğu aramaya başladı.

Arama sırasında Birişik'in terliklerini kanal kenarında bulan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Kayıp çocuk için sulama kanalında AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezasıTers laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası
Akçay, araç girişlerine kapatıldıAkçay, araç girişlerine kapatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arama sulama kanalı Suruç Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Taksici, Suriyeli kadını bebeğiyle birlikte yolun ortasında bıraktı

Taksici, Suriyeli kadını bebeğiyle birlikte yolun ortasında bıraktı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Devrilen traktörün altında can verdi

Korkunç kaza! Traktör devrildi ve...

Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 61 ölü, 429 yaralı

Yollar kan gölüne döndü! Acı bilanço

Bayram tatili dönüş yolculuğu başladı! 2 kilometrelik kuyruk oluştu

Dönüş çilesi başladı! 2 kilometrelik kuyruk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.