Kayıp çocuklar ile ailesinin duygusal buluşması

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde karne notları zayıf olduğu gerekçesiyle 2 gün önce ortadan kaybolduktan sonra akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın merkez Haliliye ilçesinde bulunan 2 kardeş, ailesine teslim edildikten sonra eve götürüldü. Çocuklarını kapıda karşılayarak sarılan anne gözyaşlarına boğuldu.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde karnelerini aldıktan sonra ortadan kaybolan Medine ve Bünyamin Baturalp kardeşler, polis tarafından yapılan çalışmalar sonucu Şanlıurfa’da merkezde bulundu.

Okuldan karnelerini aldıktan sonra Siverek-Şanlıurfa karayolunda el ele yürüdükleri görüntü güvenlik kamaralarına yansıyan kardeşlerin bir arabaya binerek Şanlıurfa’ya gittikleri tespit edildi.

Şanlıurfa otogarında izine rastlanan çocuklar polis tarafından yapılan çalışma sonucunda Şanlıurfa’nın merkez Haliliye ilçesindeki Topçu Meydanında bulundu. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar babasına teslim edildi.

Müjdeli haberi duyan eve koştu

İki kardeş babalarına teslim edildikten sonra Siverek ilçesine götürüldü. Çocukların bulunduğunu haber alanlar ailenin yaşadığı Abadalağa Mahallindeki eve koştu. Gece geç saatlerde babasıyla beraber evlerine gelen kayıp çocukları anneleri ise kapıda karşıladı. Duygulu anların yaşandığı buluşmada anne çocuklarına sarılarak ağladı.

Çocuklarının bulunmasında emeği geçen herkese teşekkür eden anne ve baba çok mutlu olduklarını belirtti.

