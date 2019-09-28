Kayıp çocuklarının eşinin yanında olduğunu öğrenen baba fenalık geçirdi

Bursa’da 4 gündür haber alamadığı kayıp 2 çocuğunun boşanma aşamasındaki eşinin yanında olduğunu öğrenen baba fenalık geçirdi. Acılı baba Ercan Çınar, “Çocuklarım madem annesinin yanında, madem Valilik çocukların güvende olduğunu söylüyor, bana neden haber verilmedi? 4 gündür gitmediğim yer kalmadı” dedi.

İddiaya göre, Bursa’nın Kestel ilçesinde ikamet eden Gül (26) ve Ercan Çınar (32) çiftinin aynı okulda öğrenim gören oğulları 2. sınıf öğrenici Efe (7) ve anaokulu öğrencisi Mustafa (5) sabah saat 08.15’te birlikte okula gitmek için evden çıktı. Öğlen 12.15’te yemek yemek için yeniden eve gelen ağabey kardeş karınlarını doyurduktan sonra bir kez daha okula gitmek için evden çıktı.

Bir fabrikada gece vardiyasında işçi olarak çalışan baba Ercan Çınar uyandığında saat 15.00 sıralarında evde olmaları gereken oğullarının gelmemesi üzerine telefonla okuldaki öğretmenlerine ulaştı. Ancak iki kardeşin öğle arasından sonra okula gelmediğini öğrendi. Bunun üzerine panik yaşayan baba Ercan Çınar, oğullarının gidebilecekleri akrabaları ve arkadaşlarının evlerini tek tek aradı. Okul ve ev arasındaki güzergahta her yeri arayan baba çocuklarına ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Polis tarafından da aranan iki kardeşin güvenlik kamera görüntülerinden okuldan çıkıp öğle arasında eve geldikleri, bir süre sonrada evden tekrar çıktıkları, bir müddet yürüdükten sonra kameralarda bir daha görünmedikleri, okula da gitmedikleri tespit edildi.