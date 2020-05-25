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Kayıp dağcıdan 13 gündür haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 11:13 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Mendos Dağı’na antrenman tırmanışı için giden dağcı Fikret Emre’den (35) 13 gündür haber alınamıyor. Kayıp dağcıyı arama çalışmaları sokağa çıkma yasağı ilan edilen bayram tatilinde de devam ediyor.

12 Mayıs’ta Patlangıç Mahallesi’ndeki evinden ayrılan Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü dağcılarında Fikret Emre, Mendos Dağı’na antrenman tırmanışı yapmak istedi. Bir daha geri dönmeyen dağcı için ailesinin talebi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kayıp dağcının sırt çantası ve tırmanış eşofmanı 19 Mayıs’ta Mendos Dağı eteklerindeki ormanlık alanda bulundu ancak başka bir ize rastlanmadı.

Bayram tatiline rağmen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir ve Muğla İl Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Fethiye, Marmaris ve Kaş AKUT ekipleri ile Datça ve Fethiye’den Mahalle Afet Gönüllüleri-Acil Müdahale Ekipleri (MAG- AME), Türkiye Dağcılık Sporcuları ve iki iz takip köpeği ile karadan, drone destekli ekipler tarafından ise havadan arama çalışmaları sürüyor.

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