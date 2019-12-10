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Kayıp dağcılara ait olduğu düşünülen baton bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 16:53 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ’da kayıp iki amatör dağcı Efe Sarp ve Mert Alpaslan’a ait olduğu iddia edilen dağcı bastonu (Baton) bulundu.

Bursa Uludağ’da kayıp iki amatör dağcı Efe Sarp ve Mert Alpaslan’a ait olduğu iddia edilen dağcı bastonu (Baton) bulundu. Bu gelişmeyle ilgili yetkililerden henüz bir açıklama yapılmazken, bulunan batonun kayıp 2 dağcıya ait olabileceği belirtildi.
Uludağ’da kayıp iki amatör dağcıyı arama kurtarma çalışmalarının dokuzuncu günüde tamamlanmak üzere havanın kararmasına kısa bir süre kalsa da kurtarma ekipleri arama çalışmalarını büyük bir özveri içerisinde sürdürüyor.
Geçtiğimiz gün 37 yaşındaki Efe Sarp’a ait kırmızı montun bulunmasının üzerine arama kurtarma ekiplerinin çalışma yönü Kürekli Dere mevkiine çevrilmişti. O günden bu yana bölgede arama faaliyetlerini arttıran ekipler bugün de aynı bölgede bir kayak batonu buldu. Jandarma tarafından incelemeye alınan batonun kayıp dağcılardan birine ait olabileceği belirtilirken, konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

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