Kayıp dağcıların Bursalı arkadaşı konuştu...

Bursa Uludağ’da geçtiğimiz Pazar günü yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan iki kayıp amatör dağcının arkadaşı konuştu. İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Bursalı dağcı Ömer Yavuz, “Uludağ’da kayboldukları gün ben de onlarla birlikte yürüyecektim. İşim çıktığı için gidemedim. O gün ya üçümüz kaybolacaktık ya da geri dönecektik” dedi. 6 gündür aranan Efe Sarp’ın 12 Kasım günü yine Uludağ zirvesine tırmandığı, 2543 metrelik Zirve Tepe’de çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Yaklaşık 10 yıldan beri düzenli olarak doğa yürüyüşleri yapan, Nepal’e, Avrupa ve Türkiye’de bir çok tırmanışlarının olduğunu belirten Bursalı tecrübeli dağcı Ömer Yavuz “Kayıp Efe Sarp ile yaklaşık 5-6 ay kadar önce bir doğa yürüyüşünde tanışmıştık. Sonrasında sosyal medyadan birbirimizi takip etmeye başladık. Uludağ ve diğer yürüyüşler konusunda birbirimizle fikir alışverişinde bulunup, planlar yapmaya başlamıştık” dedi.

Efe ile 12 Kasım tarihinde bir Uludağ Saklıgöl ve zirve faaliyetinde yaptıklarını ifade eden Yavuz “O gün babasının bir arazi aracı vardı. Uludağ’da Wolfram madeninin oraya kadar gitmiştik. Oradan Uludağ Saklıgöl sonrasında zirve yaptık. Hava da güzeldi. Hava güzel olduğu için kendimizi yıpratmadan güzel bir zirve faaliyeti yapmıştık. Kendisi biraz yürüyüşlere ara vermesine rağmen bu zirve faaliyetini güzel bir şekilde tamamlamıştı. Herhangi bir sıkıntı yaşamamıştı. Sonrasında da tekrar kaybolan arkadaşı Mert ile Uludağ’a geleceklerini ifade etmişti. 2-3 hafta önce geleceklerdi. İşlerindeki yoğunluklarından dolayı gelemediler, mesaiye kaldıkları için iptal oldu. Ben de onlara eşlik edecektim. Sonrasında geçen hafta, (kayboldukları hafta) yine gelmek istediklerini söylediler, plan yaptılar. Bize katılır mısın demişlerdi. Ben de programım olacağını ifade ettim, haberleşiriz demiştim ama son olarak işimden dolayı gelemeyeceğimi söylemiştim." ifadelerini kullandı.