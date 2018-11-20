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Kayıp diye aranıyordu, cesedi bavulda bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 16:17 | Son Güncelleme

Geçen haziran ayından beri Fatih'te kayıp olan Mikail Erol'un cesedi Tekirdağ'da ormanlık bir alanda bavul içinde gömülü halde bulundu. Mikail Erol'u yakın arkadaşı Rıdvan A'nın bıçaklayarak öldürdüğü, ormanlık alana gömdüğü ortaya çıktı. Rıdvan A. ile birlikte gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayıp diye aranıyordu, cesedi bavulda bulundu

Fatih'te günü birlik işlerde geçimini sağladığı öğrenilen 48 yaşındaki Mikail Erol akşam eve gelmeyince eşi, 2 Haziran'da polise giderek bulunmasını istedi. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Mikail Erol'ın Rıdvan A. ile görüştüğünü belirleyerek arkadaşı Yasin Ö. adlı arkadaşıyla görüştüğünü saptadı. Gözaltına alınan Yasin Ö', Rıdvan A'nın kendisini arayarak birini öldürdüğünü, para istediğini ve onun talebi üzerine de Necmi E. ve Gökhan G. ile Eminönü'nde buluştuklarını söyledi. Buluştuktan sonra Eminönü'nde bir işhanının 3. katına gittiklerini anlatan Yasin Ö. " Rıdvan burada birini öldürdüğünü söyleyerek ağzı koli bandıyla bağlı bir çuvalı gösterdi. Kanepede kan izi vardı. Korkuya kapıldım üzerimde olan 70-80 TL para ve bir paket sigara verdim." dedi.

Polis Necmi E'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Necmi E de küfürleşerme sonrası Rıdvan A'nın Mikail Erol'u 3-4 kez bıçakladığını, çuvala koyduğunu ertesi gün de cesedi taşımak için bavul getirdiğini söyledi. Polis Rıdvan A.'nın cesedi bavula koyarak Tekirdağ Kumbağ Mahallesi'ne taksiyle götürdüğünü, gece taksiden inip bavulu yol kenarına attğını, 3 gün sonra geri dönerek ormanlık bir alanda toprağa gömdüğünü belirledi. Kumbağ'a gidilerek arama yapıldı ancak bir sonuç alınamadı. Tekirdağ Emniyeti'ne bir ceset bulunursa kendilerine haber verilmesi istendi.

16 Kasım'da Tekirdağ Emniyeti, İstanbul Emniyeti'ni arayarak çoban köpeklerinin topraktan çıkardıkları bavulda ceset bulunduğunu bildirdi. Ekipler hemen Tekirdağ'a giderek bavuldaki cesedin Mikail Erol olduğunu belirledi. İstanbul Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Adıyaman'da düzenlediği operasyonda Rıdvan A'yı gözaltına aldı.

İdddialara , Rıdvan A'nın cezaevinde olan ağabeyi Kırgız eşine oturma izni alması için kardeşinden yardım istedi. Rıdvan A., Mikail Erol'a bunu yapması için 2 bin dolar verdi ancak söz yerine getirilmedi. Rıdvan A, Mikail Erol'u arayarak, "Necmi E'de para var gel onu ondan alalım." dedi ve Mikail Erol gelince de küfürleşmenin ardından onu bıçakladı. Cinayeti itiraf ettiği öğrenilen ile Necmi E., Gökhan G. ve Yasin Ö., adliyeye sevk edildi.

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cinayet Kayıp istanbul mikail erol

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