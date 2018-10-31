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Kayıp diye aranıyordu! Sevgi'den acı haber

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 15:16 | Son Güncelleme

Kütahya'da 'bakkala gidiyorum' diye evden çıkan 14 yaşındaki Sevgi'nin cesedi baraj gölünde bulundu. Genç kızın bıraktığı notta, "Neyse. Ahmet bey 1 kilo kına al yak" yazdığı ortaya çıktı. Sevgi'nin acı haberini alan ailesi kahroldu

Bahçelievler Mahallesi Güngörmüş Sokak'ta eşinden bir süre önce boşanan annesi Ummuhan K. ile birlikte oturan Sevgi Ç., geçen 27 Ekim'de bakkala gideceğini söyleyerek evden ayrıldı.

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Ummuhan K., kızının eve dönmeyip ortadan kaybolması üzerine durumu polise bildirdi. Anne, polislere kızının evde kendisi için 'Ben gidiyorum artık. Ben size dedim. Yeter artık diye. Anne ben sana demiştim ya, o baraj benim mezarım olacak diye. Neyse. Ahmet bey 1 kilo kına al yak' yazılı not bıraktığını belirtti. Ummuhan K., notta geçen 'Ahmet'in kim olduğunu bilmediğini söyledi.
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MONTUNUN CEBİNDE TAŞLAR BULUNDU

MONTUNUN CEBİNDE TAŞLAR BULUNDU
Polisler kent merkezinde kayıp kızı arama çalışmalarını sürdürürken, devriye gezen jandarma ekipleri de bugün öğle saatlerinde Enne Barajı'nda Sevgi Ç.'nin cesedini buldu. Kıyıya yakın su üstünde olan ceset, jandarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Sevgi Ç.'nin kot pantolon ve montunun ceplerinde taşlar bulundu.
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İntihar etmiş olabileceği sanılan Sevgi Ç.'nin ölümü ile ilgili olarak jandarma ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı.
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Sevgi Ç.'nin cenazesi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Kayıp Kütahya

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