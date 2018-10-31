Kayıp diye aranıyordu! Sevgi'den acı haber

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Ummuhan K., kızının eve dönmeyip ortadan kaybolması üzerine durumu polise bildirdi. Anne, polislere kızının evde kendisi için 'Ben gidiyorum artık. Ben size dedim. Yeter artık diye. Anne ben sana demiştim ya, o baraj benim mezarım olacak diye. Neyse. Ahmet bey 1 kilo kına al yak' yazılı not bıraktığını belirtti. Ummuhan K., notta geçen 'Ahmet'in kim olduğunu bilmediğini söyledi.