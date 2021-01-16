Kayıp doktordan 3 gündür iz yok! Valilik'ten açıklama

Valilik'ten yapılan açıklamada, 13 Ocak'ta aracıyla Kartepe'ye giden ve kendisinden haber alınamayan doktor Uğur Tolun hakkında yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunulduğu ifade edildi.

Tolun'un cep telefonunun 13 Ocak'tan beri kapalı olduğu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu üzerinden son konum bilgilerinin alındığı belirten açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elde edilen bilgiler doğrultusunda kayıp vatandaşımızı, Kocaeli, Sakarya ve Kırklareli AFAD, jandarma, JAK, emniyet, Kocaeli İtfaiyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe zabıta, Kızılay, UMKE, AKUT, İHH, AFGD, Kross Motorcular, Türkiye İzcilik Federasyonu Kocaeli ve ANDA olmak üzere 67 araç, 2 iş makinası, 5 Kross motor, 5 kar motoru, 5 ATV, 1 8x8 kirpi kurtarma aracı, 5 drone, 1 bot ve 169 personelin katılımıyla Kartepe Kuzuyaylası, Altınoluk Yaylası, Sultaniye, Pazaryeri, Suadiye Tabiat Parkı, Eski Yayla Meşruriye, Çilekli, Ercova İnönü Yaylası, Sapanca Gölü kenarı, Serindağ mevkisi ve üst bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürdürülmektedir."