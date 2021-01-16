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  4. Kayıp doktordan 3 gündür iz yok! Valilik'ten açıklama

Kayıp doktordan 3 gündür iz yok! Valilik'ten açıklama

16.01.2021 21:02 | Son Güncelleme:
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Kayıp doktordan 3 gündür iz yok! Valilik'ten açıklama

Kocaeli Valiliği, Kartepe ilçesinde dağlık bölgede kaybolan doktoru bulmak için yürütülen çalışmaların sonuç alınıncaya kadar sürdürüleceğini bildirdi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, 13 Ocak'ta aracıyla Kartepe'ye giden ve kendisinden haber alınamayan doktor Uğur Tolun hakkında yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunulduğu ifade edildi.

Tolun'un cep telefonunun 13 Ocak'tan beri kapalı olduğu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu üzerinden son konum bilgilerinin alındığı belirten açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elde edilen bilgiler doğrultusunda kayıp vatandaşımızı, Kocaeli, Sakarya ve Kırklareli AFAD, jandarma, JAK, emniyet, Kocaeli İtfaiyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe zabıta, Kızılay, UMKE, AKUT, İHH, AFGD, Kross Motorcular, Türkiye İzcilik Federasyonu Kocaeli ve ANDA olmak üzere 67 araç, 2 iş makinası, 5 Kross motor, 5 kar motoru, 5 ATV, 1 8x8 kirpi kurtarma aracı, 5 drone, 1 bot ve 169 personelin katılımıyla Kartepe Kuzuyaylası, Altınoluk Yaylası, Sultaniye, Pazaryeri, Suadiye Tabiat Parkı, Eski Yayla Meşruriye, Çilekli, Ercova İnönü Yaylası, Sapanca Gölü kenarı, Serindağ mevkisi ve üst bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürdürülmektedir."

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Açıklamada, talep edilen helikopterin hava muhalefeti nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına katılamadığı, aramaların drone ve yer ekipleriyle gerçekleştirildiği bildirildi.

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Her ihtimali değerlendiren ekiplerin, Sapanca Gölü ve çevresinde tarama yaptığı ancak sonuç alınamadığı belirtilen açılamada, "14 Ocak'tan itibaren yapılan arama çalışmaları bugün de devam etmekte olup arazi şartlarının güçlüğü, mevsim şartlarının zorluğuna rağmen Sayın Valimiz Seddar Yavuz'un gözetim ve denetiminde çalışmalar netice alınana kadar sürdürülecektir." ifadeleri kullanıldı. (AA)

Kartepe’de kaybolan doktoru arama çalışmalarından yine sonuç çıkmadı

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