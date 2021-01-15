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  4. Kayıp doktorun arkadaşı: “Kendi telefonu tamirde olduğu için kızının cep telefonunu yanına almış”

Kayıp doktorun arkadaşı: “Kendi telefonu tamirde olduğu için kızının cep telefonunu yanına almış”

15.01.2021 13:53 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’de iki gündür kendisinden alınamayan arkadaşları da farklı illerden gelerek arama çalışmalarına katıldı.

Kocaeli’de iki gündür kendisinden alınamayan arkadaşları da farklı illerden gelerek arama çalışmalarına katıldı. İzmir’den Tolun’u aramak için gelen arkadaşı Hayrettin Levent, "Kendi telefonu tamirde olduğu için kızının cep telefonunu yanına almış” dedi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki Doktor Uğur Tolun, önceki gün 41 EF 389 plakalı kamyoneti ile kar yağışının başladığı Kartepe sınırları içindeki Samanlı Dağlarına gideceğini söyleyerek ayrıldı. Tolun’dan 1 gün boyunca haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, Tolun’un gideceğini söylediği Samanlı Dağları’ndaki Kuzuyayla Tabiat Parkı bölgesine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmalarına Kocaeli ve çevre illerden gelen AKUT, AFAD, JAK ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

“Kendi telefonu tamirde olduğu için kızının cep telefonunu yanına almış”
Genişletilen arama çalışmalarına Tolun’un arkadaşları ve yakınları da katıldı. İzmir’den arkadaşı Tolun’u aramak için gelen Hayrettin Levent, “İzmir’de yaşıyoruz. Gençliğimden beri tanıdığım insan. Duyar duymaz geldik. Arama çalışmalarına katıldık. Kendi telefonu tamirde olduğu için kızının cep telefonunu almış. En son berbere gidiyor. 4 tane kahve içiyor. Ondan sonra, ‘İyiyim’ diyerek ayrılıyor. Berberde uzun bir süre sohbet etmiş. Çok sevdiğimiz bir insan” dedi.

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