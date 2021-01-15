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Kayıp doktorun Kartepe’de aracıyla son görüntüsü otaya çıktı

15.01.2021 12:47 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’de iki gündür kendisinden alınamayan ve Kartepe’de arama kurtarma ekiplerince aranmasına devam edilen doktorun son görüntüsü ortaya çıktı.

Kocaeli’de iki gündür kendisinden alınamayan ve Kartepe’de arama kurtarma ekiplerince aranmasına devam edilen doktorun son görüntüsü ortaya çıktı. Kayıp doktorun, 2 gün önce Kartepe’ye çıkma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Kocaeli’de 2 gündür kayıp olarak aranan doktorun son görüntüleri bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki Doktor Uğur Tolun, önceki gün 41 EF 389 plakalı kamyoneti ile kar yağışının başladığı Kartepe sınırları içindeki Samanlı Dağlarına gideceğini söyleyerek ayrıldı. Tolun’dan 1 gün boyunca haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, Tolun’un gideceğini söylediği Samanlı Dağları’ndaki Kuzuyayla Tabiat Parkı bölgesine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. 2 gündür bölgede aranmasına devam edilen Tolun’un aracı ile Kartepe’ye çıkma anları ise bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı.
Kayıp doktorun son görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı
Kartepe yolu üzerinde Maşukiye’de bir marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 13 Ocak saat 12.47’de Tolun’un kamyoneti ile Kartepe zirvesine doğru ilerlediği görünüyor.
AFAD ekipleri iz köpekleri ile aramalarını sürdürüyor
Öte yandan kayıp doktoru bulmak amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İz köpeklerinin kullanıldığı arama çalışmalarında Tolun’un geçiş güzergahlarında yoğunlaştırıldı. AFAD ve Jandarma ekiplerince sürdürülen çalışmalarda ise henüz bir bulguya ulaşılamadı.

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