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Kayıp dövizcinin cesedi dere yatağında bulundu

19.03.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde geçen Salı günü aniden ortadan kaybolan Berk Ergier’in (36) cansız bedeni, Kirazlı Mahallesi yakınlarında ormanlık alandaki dere yatağında bulundu.Ortadan kaybolduğu gün Kirazlı Mahallesi’ndeki bir restoran işletmecisi tarafından uçurumun kenarında fark edilerek görüntüsü çekilen döviz bürosu çalışanı Berk Ergier’in cesedi bugün söz konusu kayalıkların altındaki dere yatağında bulundu.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde geçen Salı günü aniden ortadan kaybolan Berk Ergier’in (36) cansız bedeni, Kirazlı Mahallesi yakınlarında ormanlık alandaki dere yatağında bulundu.
Ortadan kaybolduğu gün Kirazlı Mahallesi’ndeki bir restoran işletmecisi tarafından uçurumun kenarında fark edilerek görüntüsü çekilen döviz bürosu çalışanı Berk Ergier’in cesedi bugün söz konusu kayalıkların altındaki dere yatağında bulundu. Ergier’in cansız bedeni, iki gündür devam eden arama kurtarma çalışmaları sonunda görüntüsünün çekildiği uçurumun yakınlarındaki bir vadinin içinde yer alan dere yatağında bulundu.
Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekiplerin yanı sıra AFAD ve AKUT ekiplerinin de katıldığı arama ve kurtarma çalışmalarına hassas burun olarak isimlendirilen eğitimli köpekler de katıldı. Ergier’in cesedinin bulunduğu bölge koruma altına alınırken, Kuşadası Cumhuriyet Savcısı bölgede inceleme yaptıktan sonra Ergier’in cenazesi adli tıp birimine gönderildi. Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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