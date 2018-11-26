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Kayıp down sendromlu Osman, 4 gündür aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 18:40 | Son Güncelleme

RİZE’nin İyidere ilçesinde 4 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan down sendromlu Osman Cerrah (59), her yerde aranıyor.

Arzu ERBAŞ/İYİDERE (Rize), (DHA)- RİZE’nin İyidere ilçesinde 4 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan down sendromlu Osman Cerrah (59), her yerde aranıyor. Rize'nin İyidere ilçesinde yaşayan down sendromlu Osman Cerrah, perşembe günü evden ayrıldı. Yakınları o günden sonra eve gelmeyen Cerrah için polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin son olarak ilçe merkezinden bindiği taksiyle Sarayköy'e gittiğini belirlediği Osman Cerrah için AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Çalışmalara polis ekipleri de dedektör köpekle katıldı. Özcan Cerrah, ağabeyinden 4 gündür haber alamadıklarını belirterek, "Ekiplerden gelecek mutlu haberi bekliyoruz. Vatandaşlarımız da duyarlı olsunlar, ağabeyimi gören varsa emniyete bildirsin" dedi.

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