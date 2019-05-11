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Kayıp Ecrin, eğitimli 5 köpekle aranıyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 16:05 | Son Güncelleme

  CUMHURİYET SAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA  Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı, 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kaybolması olayıyla ilgili açıklama yaptı.

CUMHURİYET SAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı, 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kaybolması olayıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

“İlçemiz Alancık Mahallesi’nde ailesiyle birlikte ikamet etmekte olan Ecrin Kurnaz isimli 2017 doğumlu kız çocuğunun 07.05.019 tarihinde babaannesinin gözetimi altında bahçede oynarken, babaannesinin evin içerisine girmesi sonrasında bahçede oynayan çocuğun kaybolduğunun ihbar edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca aynı gün derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yürütülen soruşturma işlemleri sırasında bilgi sahibi olduğu değerlendirilen şahısların ifadelerine başvurulmuş olup, Ecrin Kurnaz’ın bulunabileceği tüm adreslerde İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, UMKE ve Sahil Güvenlik ekiplerince karadan ve havadan arama çalışmalarına başlanılmış, bulunma ihtimali olan kapalı mekanlarda arama tedbiri uygulanmıştır. Gerçekleştirilen adli ve idari faaliyetler neticesinde Ecrin Kurnaz’a halen ulaşılamamış olup Ecrin Kurnaz’ın bulunmasına ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ yahut bir başka suçun mağduru olduğunun tespiti halinde şüphelilerin yakalanmasına ilişkin soruşturma işlemleri titizlikle yürütüldüğü hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SU ALTINDA DA ARAMA YAPILDI

İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler, küçük Ecrin'in düşme ihtimaline karşın Altınkaya Baraj Gölü’nde, su altında arama yapıldı. Ancak çalışmalarda bir ize rastlanmadı.

Karadaki arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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