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Kayıp Ecrin'i arama çalışmaları durduruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 08:27 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmalarına 10'uncu günün akşamında ara verildi.

Kayıp Ecrin'i arama çalışmaları durduruldu

Yaprak KOÇER/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmalarına 10'uncu günün akşamında ara verildi. Savcılığın yürüttüğü adli soruşturma kapsamında yeni bilgi ve bulguya ulaşılması halinde arama çalışmalarına devam edileceği belirtildi.
Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, geçen hafta salı günü öğle saatlerinde evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aile kendi imkânlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Helikopter ve drone ile havadan taranan bölge, güvenlik güçleri tarafından karış karış arandı, mahalledeki evler kontrol edildi. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı. Jandarma komando ekipleri Altınkaya Baraj Gölü kıyısında da arama çalışması yürüttü. Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak su yüzeyi tarandı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli dalgıç polisler de baraj gölüne dalarak, dipte Ecrin'i aradı. Ancak bir sonuç alınamadı.
ARANAN ALANLAR YENİDEN ARANDI
Bugüne kadar 16 kilometrekarelik alanı tarayan ekipler, küçük kızın muhtemel kaybolma alanlarında yeniden arama gerçekleştirdi. Çalışmalarda AFAD'a ait 'Abrek' isimli kadavra köpeği kullanıldı. Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmalarında kadavra köpeği 'Abrek'in, evlerinin yaklaşık 70 metre uzağındaki ağacın dibinde tepki vermesi üzerine kazı çalışması da yapıldı. Kazı yapılan bölgedeki 3 noktadan, inceleme yapılmak üzere toprak numuneleri alındı.
VALİLİK AÇIKLADI, ARAMALARA ARA VERİLDİ
Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada arama çalışmalarına ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "07/05/2019 Salı günü saat 21.00’da Vezirköprü Kaymakamlığınca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü aranarak, ilçe merkezine 32 km uzaklıkta bulunan Alancık Mahallesi’nde 1,5 yaşlarında Ecrin Kurnaz isimli çocuğun kayıp olduğu bilgisi verilmiştir. Kayıp bilgisi alınır alınmaz Samsun AFAD ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama çalışmalarına başlanmıştır. UMKE ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmalarında kadavra köpeği, canlı arama köpeği ve iz takip köpekleri de kullanılmıştır. Ayrıca bölgede havadan helikopterle arama çalışmaları ve Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’ne bağlı 5 kişilik dalgıç ekibi tarafından da olay bölgesinde kıyı arama çalışmaları yapmıştır. Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında adli soruşturma devam ettirilmektedir. 16.05.2019 Perşembe günü saat 18.00 itibariyle arama çalışmalarına ara verilmiştir. Yeni bir bilgi ve bulguya ulaşıldığı takdirde arama çalışmalarına devam edilecektir" denildi.
SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ
Bu arada küçük çocuğun kaçırılmış olma ihtimali üzerine soruşturma çok yönlü genişletildi. Jandarma ve polis ekipleri soruşturmada aile içi bazı ilişkileri mercek altına aldı. İlk eşini kaybeden, 7 ay önce de Deniz Kurnaz ile evlenen ve bu evlilikten 6 aylık hamile olan Sevcan Kurnaz'ın 16 yaşındayken kaçarak kendisinden 20 yaş büyük ilk eşi ile evlendiği ortaya çıktı. Sevcan Kurnaz'ın ilk eşi, Ecrin 4 aylıkken kalp krizinden hayatını kaybederken Sevcan Kurnaz'ın daha sonra ölen eşinin kız kardeşinin oğlu olan Deniz Kurnaz ile evlendiği öğrenildi. Tüm bu ayrıntılar üzerinden yürütülen soruşturmada aile üyelerinin cep telefon kayıtlarının geriye dönük incelemeleri sürüyor.

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Kayıp Ecrin'i arama çalışmaları durdurulduKayıp Ecrin'i arama çalışmaları durdurulduKayıp Ecrin'i arama çalışmaları durdurulduKayıp Ecrin'i arama çalışmaları durduruldu

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