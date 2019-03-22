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Kayıp emekli bekçi ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 18:51 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde dünden beri kayıp olarak aranan emekli Seyfettin Uğurlu (78), ölü bulundu.

Kayıp emekli bekçi ölü bulundu

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Ulaş ilçesinde dünden beri kayıp olarak aranan emekli Seyfettin Uğurlu (78), ölü bulundu. Uzun yıllar demir yolu tüneli inşaatında bekçilik yapan Uğurlu'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2011 yılında, Başbakanlığı döneminde kentteki mitinginde söz etmişti.
Ulaş'a bağlı Başçayır köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk sahibi Seyfettin Uğurlu, dün taziyede bulunmak üzere komşu Gürpınar köyüne gitti. Ancak Uğurlu eve dönmedi. Bunun üzerine Seyfettin Uğurlu'nun ailesi polise ve jandarmaya haber verdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramalarda Uğurlu'nun cansız bedeni Gürpınar köyüne 2 kilometre uzaklıktaki demir yolu köprüsünün altında bulundu. Seyfettin Uğurlu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından Sivas Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ERDOĞAN ONDAN SÖZ ETMİŞTİ
Başçayır köyü yakınlarında 1973 yılında yapımına başlanan Kangal- Deliktaş Demir Yolu Tüneli inşaatında bekçi olarak çalışan Seyfettin Uğurlu, 1988 yılında emekli olmuş, 2012'ye kadar da göreve devam etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Başbakanlığı döneminde 9 Haziran 2011'de miting için geldiği Sivas'ta tünelin inşaatından bahsederek, Uğurlu'nun hikayesini şöyle anlatmıştı:
"Sivas'ta Seyfettin Uğurlu isimli bir amcamız var. 1973 yılında Kangal-Deliktaş tüneli inşaatına başlandığında burada bekçi olmuş. Burası 5 bin 300 metre ile en uzun demir yolu tüneli. Seyfettin amca olmayan tünelin yıllarca bekçiliğini yapmış, tünel bitmeden emekli olmuş. Aynı tünelde bu kez oğlu işe başlamış. Seyfettin amca Sivas Valisine şunu söylemiş; 'Ben bu tünelin bittiğini görmeden emekli oldum, oğlum da göremeden emekli olacak.' Biz Seyfettin amcayı yanılttık. Kangal- Deliktaş tünelini 38 sene sonra biz bitirdik. Şimdi sinyalizasyon da bitmek üzere, birkaç ay içinde tüneli hizmete açıyoruz. Sivas'a boş gelmedik, hep elimiz dolu geldik. Seyfettin amca o açılışa seni davet edeceğiz, talimatı verdim."
'ÇOK MUTLU OLDUM' DEMİŞTİ
Erdoğan'ın mitingde kendisinden bahsetmesinden sonra çok heyecanlandığını söyleyen Uğurlu o dönem DHA'ya yaptığı açıklamada, "Bu tünelin biteceğinden umudumu kesmiştim. Ama son dönemde yapılan çalışmalar ile Başbakanımızın da sayesinde tünel bitti. Benim adımdan bahsettiğini duyunca çok heyecanlandım, mutlu oldum" ifadelerini kullanmıştı.

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